مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة إنبي ‏

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.
وخاض الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.
وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وواصل محمد الشناوي تدريباته المنفردة تحت إشراف مدرب الحراس ضمن البرنامج التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.
كما أدى الثلاثي كريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأليو ديانج تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.