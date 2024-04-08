مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة إنبي ‏

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث ‏في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها ‏الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى ‏مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل محمد الشناوي تدريباته المنفردة تحت إشراف مدرب الحراس ضمن البرنامج التأهيلي ‏لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏

كما أدى الثلاثي كريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأليو ديانج تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي.‏

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