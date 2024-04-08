عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي: الزمالك لعب بأداء روتيني أمام فيوتشر.. وموديست لا يناسب الأهلي

الاهلي
الاهلي

أكد بشير التابعي نجم الزمالك و منتخب مصر السابق، أن الأمور مستقرة حاليا في القلعة البيضاء بعد عبور موقعة فيوتشر والصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن وجود شيكابالا كان مهمًا للزمالك في المباراة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك لعب بأداء روتيني وبأقل مستوى صعد على حساب فيوتشر، الفريق الأبيض لعب باسمه فقط، ولم يقدم المستوى المُرضي حتى الآن، رغم التعاقد مع صفقات كثيرة في شهر يناير الماضي، تأهل الزمالك وفقا للظروف الحالية مقبول".

 

وأضاف: "لقاء الذهاب بين الأهلي وسيمبا لم نتحدث فيه كثيرا لأنه جاء بعد توقف دولي، وهناك لاعبين كانوا في حالة اجهاد وفي الإياب الشوط الأول لم يكن جيدًا، وكان أداء الفريق الأحمر متراجعًا  ولكن الشوط الثاني كان الأداء أفضل بفضل تعليمات كولر داخل غرفة الملابس".

 

وواصل: "موديست ليس على مستوى الأهلي بشكل عام رغم صناعة هدف وظهوره في لقاء سيمبا، وكهربا كان يريد ترك بصمة في اللقاء ونجح في التسجيل بركلة جزاء".

 

وأكمل: "يانج أفريكانز سجل هدف صحيح في صندوانز ولم يحتسب، ومن الممكن أن يتوج الفريق الجنوب إفريقي باللقب في النهاية بسبب ذلك، وهذه هي كرة القدم".

 

وأكد التابعي: "شئ طبيعي أن تقوم جماهير الأهلي بتوجيه الشكر لتركي ال الشيخ الذي دعم وساند النادي كثيرا".

بشير التابعي الزمالك منتخب مصر القلعة البيضاء فيوتشر بطولة الكونفدرالية شيكابالا الاهلي وسيمبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

موضوعات متعلقة

علي معلول يخوض تدريبات استشفائية في مران الأهلي

بشرى سارة بشأن عودة إمام عاشور للملاعب

لاعب الزمالك السابق: مباراة فيوتشر صعبة للغاية

المصري البورسعيدي: خاطبنا لجنة الحكم بشأن الأخطاء.. صبرنا ينفد

عصام مرعي: أتوقع فوز الزمالك على فيوتشر.. وهذا اللاعب مستقبل مصر

خاص| تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية عربية بأياد أردنية وعُمانية

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

"ميدو" يهاجم قرارات لجنة المسابقات بسبب جماهير الكرة المصرية

ترشيحاتنا

داخل المسجد.. أحدث ظهور لـ كهربا على إنستجرام| شاهد

بعض الدول تحتفل الخميس.. موعد عيد الفطر في مصر

هل كسوف الشمس يدل على اقتراب الساعة؟.. متخصصون يوضحون الحقيقة

سمير فرج يفجر مفاجأة عن المفاوضات للهدنة الإنسانية في غـ ـ زة

الزعيم الكوري الشمالي يبعث برقية تعزية إلى بوتين بسبب فيضانات أورينبورج

5 أسباب وراء مشاركة السياحة في معرض "ترافيل أند فيكاشن" بـ كندا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. فيفي عبده تثير الجدل بظهورها

طال انتظارها.. شركة آبل تفاجئ حامليها بإصدارات جديدة بأنظمة التشغيل فما القصة؟

لاتندم على شرائه.. الإصدار الجديد من لاب توب Blade 18 بإمكانيات خارقة

على البحر.. جورجينا تثير الجدل بملابس جريئة

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ