ابراهيم سعيد ينتقد مدافعي الزمالك بمنشور قاس| شاهد

علق إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، على أداء لاعبي الزمالك في لقاء مودرن فيوتشر بربع نهائي الكونفيدرالية.

وكتب: “‏مدافعين الزمالك حاجه بلسم وجميله سايبين اتنين من فيوتشر واقفين امام ‏عواد عادي خالص”.

وتأهل فريق الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما فاز الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليضرب الزمالك موعداً مع دريمز الغاني في الدور التالي.

وسجل لمودرن فيوتشر هدف التقدم فى الدقيقة 19 جوناثان نجويم، وبعدها كثف الزمالك الضغط واستحوذ على الكرة فى محاولة لتسجيل هدف التعادل، فى الوقت الذى يبحث فريق فيوتشر عن تسجيل الهدف الثانى.