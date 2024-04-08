عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابراهيم سعيد ينتقد مدافعي الزمالك بمنشور قاس| شاهد

صدى البلد

علق إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، على أداء لاعبي الزمالك في لقاء مودرن فيوتشر بربع نهائي الكونفيدرالية.

وكتب: “‏مدافعين الزمالك حاجه بلسم وجميله سايبين اتنين من فيوتشر واقفين امام ‏عواد عادي خالص”.

وتأهل فريق الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما فاز الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليضرب الزمالك موعداً مع دريمز الغاني في الدور التالي.

وسجل لمودرن فيوتشر هدف التقدم فى الدقيقة 19 جوناثان نجويم، وبعدها كثف الزمالك الضغط واستحوذ على الكرة فى محاولة لتسجيل هدف التعادل، فى الوقت الذى يبحث فريق فيوتشر عن تسجيل الهدف الثانى.

 

الدقيق إبراهيم سعيد اداء لاعبي الزمالك الزمالك الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بطولة كأس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الإفريقية لاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

هل يصل 41 خلال أيام؟|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن قبل العيد

ابراهيم سعيد ينتقد مدافعي الزمالك بمنشور قاس| شاهد

الإسترليني يسجل 60.20 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

للحرب في عدة جبهات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للقيام بمناورة كبيرة اليوم

التلزيق بيضايقني.. أحمد العوضي: أنا رومانسي برجولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طال انتظارها.. شركة آبل تفاجئ حامليها بإصدارات جديدة بأنظمة التشغيل فما القصة؟

لاتندم على شرائه.. الإصدار الجديد من لاب توب Blade 18 بإمكانيات خارقة

على البحر.. جورجينا تثير الجدل بملابس جريئة

أكلات غير مكلفة.. طريقة تحضير البصارة

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ