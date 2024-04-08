طال انتظارها.. شركة آبل تفاجئ حامليها بإصدارات جديدة بأنظمة التشغيل فما القصة؟

إصدارات جديدة من أنظمة التشغيل تستعد شركة آبل للقيام بإصدارها وإضافة بعض التحسينات المطلوبة في مساعد Siri "الرقمي وذلك مع إنطلاق تحديث iOS 18، والذي يجلب نموذج لغة جديد يعرف ب” (ReALM)” والذي يدعم نموذج اللغة الجديد في الوصول إلى مستوى في الأداء وبنفس المعايير التي حققتها شركة OpenAI في GPT-4.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ technic4u.com ” سيجلب تحديث" iOS 18 " القادم من ابل لترقية غير مسبوقة في تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدها الرقمي" Siri" والذي قد يتفوق على أي مساعد رقمي منافس في الأسواق.

في المقابل فقد توقع مستخدمي هواتف الأيفون دفع الكثير من المميزات في مساعد Siri الرقمي وذلك منذ بداية إطلاقه للمرة الأولى في عام 2011، إلا أن في المقابل شركة ابل لم ترتقي بتقنية Siri وذلك لتوقعات العديد من المستخدمين حتى الآن، بل أن مساعد جوجل قد يأتي بأداء أعلى فقد كان من المتوقع أن يقدم مساعد Siri الرقمي آداء سريع للإجابة عن تساؤلات المستخدمين