القبض على رجل أشعل النار في مكتب بيرني ساندرز

ألقت السلطات الأمريكية، القبض على رجل، أمس الأحد، بتهمة إشعال حريق خارج مكتب السيناتور بيرني ساندرز في بيرلينجتون بولاية فيرمونت، وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي للولاية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، دخل شانت سوجومونيان، 35 عامًا، المبنى الواقع في وسط مدينة بيرلينجتون الجمعة وتوجه إلى مكتب ساندرز في الطابق الثالث.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن الكاميرات الأمنية سجلته وهو يرش سائلا بالقرب من الباب ويشعل النار فيه.

أطلقت قوات الأمن الرصاص في عدة طوابق بينما غادر سوجومونيان عبر الدرج.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إنه كان هناك عدة أشخاص داخل المكتب لكن لم يصب أحد، على الرغم من أن الباب والمناطق المحيطة به تضررا بسبب الحريق.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان لدى سوجومونيان محامٍ، ولم يتسن الاتصال به للتعليق.

وساندرز عضو مستقل منذ فترة طويلة في مجلس الشيوخ الأمريكي ويمثل ولاية فيرمونت الشمالية الشرقية، على الرغم من أنه سعى في عامي 2016 و2020 إلى أن يصبح مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة دون جدوى.