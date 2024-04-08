شاهد.. بركان "لا كومبري" في الإكوادور يلقي بحممه في المحيط الهادي

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، بركان "لا كومبري" في الإكوادور يلقي بحممه في المحيط الهادي.

ووفقا للتقرير، انفجرت فوهة بركان "لا كومبري" بجزيرة فيرناندينا في الإكوادور ليلقي بحممه في مياه المحيط الهادي مما أضاء سماوات المنطقة المحيطة به.

