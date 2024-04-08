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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستراليا تكلف جنرالًا متقاعدًا بمراقبة تحقيق إسرائيل الخاص بمقتل عمال الإغاثة

علم أستراليا
علم أستراليا

عينت أستراليا وزير الدفاع الوطني المتقاعد مارك بينسكين للنظر في كيفية قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، بما في ذلك الأسترالي زومي فرانككوم، في غزة الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إنه يتوقع أن تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع بينسكين بصفته المستشار الخاص لأستراليا بشأن رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية على ثلاث مركبات مساعدات.

وأضاف ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية: “نتوقع أن يحظى شخص بمكانة بينسكين، بكل تعاون من إسرائيل"، مؤكدًا "لا نجد التفسيرات مرضية لهذه النقطة".

ولفت إلى أن مقتل عمال الإغاثة السبعة "هز العالم"، مضيفاً أنه "من غير المقبول" أن يموت ما يقرب من 200 من عمال الإغاثة منذ بدء الصراع في أكتوبر من العام الماضي.

وسيقوم بنسكين، الذي شغل منصب قائد قوات الدفاع الأسترالية من 2014 إلى 2018، بتقديم المشورة للحكومة بشأن “كفاية وملاءمة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية” وتحقيقها الخاص بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة.

استراليا مارك بينسكين المطبخ المركزي العالمي هيئة الإذاعة الأسترالية عمال الاغاثة

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