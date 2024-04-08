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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ بعد العيد بجميع المدارس|ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية للترم الثاني 2024

جدول امتحانات المهام
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024

يستعد طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لآداء امتحانات المهام الآدائية ، وذلك بعد اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة في جميع مدارس الجمهورية ، حسب جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 

ومن جانبها .. أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات ، حيث قررت بعض المديريات التعليمية بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024  يوم 15 ابريل فيما قررت مديريات اخرى بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024  يوم 17 ابريل وقررت بعض المديريات بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 يوم 21 ابريل 

 

ضوابط عقد امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024

بالتزامن مع اعلان جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 حرصت مديريات التربية والتعليم على شرح ضوابط عقد امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 كما يلي :

  • المهام الادائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات ، حيث تقدم دليلا واضحا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي

 

  • تكون المهام الادائية عبارة عن مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدرسه حصتين دراسيتين ، في الحصة الاولى يوزع المعلم للطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي ويختار الطالب واحدة من هذه المهام يحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل

 

  • يتم اداء المهام الادائية تحت الاشراف الفني الكامل للتوجيه الفني للمادة

 

  • يستمر اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية بما لا يخل بنظام الدراسة ، وبما يسهل تواجد الطلاب بالمدارس

 

  • لا يجوز التعديل في جدول المهام الادائية لجميع المدارس

 

  • يتم التنبيه بتفعيل درجات المواظبة وفقا لما ورد بالقرار الوزاري 195 لسنة 2023

 

  • يخصص للمهام الادائية 35 درجة لكل مادة توزع على النحو التالي : 5 درجات لجدية العمل  25 درجة للمنتج النهائي

 

  • يتم تحديد موعد المهام الادائية لمادتي المستوى الرفيه للمدارس الخاصة عربي ولغات والمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للعات حسب ظروف كل مدرسة بالتنسيق بين التوجيه الفني المختص والمدرسة لمدة فترة دراسية

 

  • مادة القيم واحترام الاخر تقيم من خلال تقويم تكويني يقسم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج وذلك باستخدام مقياس الاداء

 

  • التربية الفنية والتربية البدنية والصحية ، والتربية الموسيقية ، وانشطة التوكاتسو : يقيم المعلم اداء الطالب في كل مادة ونشاط وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة ونشاط ويشار اليها بعبارة "اجتاز - لم يجتز"

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  على صدور قرار رسمي بتخصيص 5 درجات بكل مادة على انتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، وتحسب بالآلية التالية :

  • يستحق الطالب 5 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة، وتغيبه أحيانا 3 أيام بعذر مقبول
  • يستحق الطالب 3 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة وتغيبه أحيانا بدون عذر
  • يستحق الطالب درجة واحدة في حالة تغيبه كثيرًا بدون عذر.

جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024
المهام الأدائية الترم الثاني 2024 الترم الثاني المهام امتحانات

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