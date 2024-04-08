رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية والطرق بالمناطق المضافة للمدينة

تابع الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، سير العمل بالمشروعات السكنية والطرق والمرافق بالمناطق المضافة للمدينة، وذلك من خلال عدة جولات تفقدية.

وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، ومسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين – نموذج الإسكان الأخضر "، والتي تضم ١٨٠ عمارة بها ٣٩٢٤ وحدة سكنية بالحى الـ١٣، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات القومية.

وفي ذات السياق ذاته، عقد رئيس جهاز العبور الجديدة، اجتماعاً مع الشركات المنفذة للتأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، والاستفادة القصوى من المشروع.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع، كما شدد على ضرورة اتباع التعليمات الإنشائية المتفق عليها حتى يحقق المشروع أهدافه البيئية المرجوة منه، حيث يُعد المشروع أحد المشاريع التي تحقق الاستدامة.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق بالمدينة، حيث تم المرور على طريق R3 بطول 5.8كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما تفقد رئيس جهاز العبور الجديدة، أعمال تنفيذ الحل العاجل للمياه لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق، وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠) بمنطقة الأمل، تمهيداً لتسليم قطع الأراضى بها قريباً.

وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، مشروع سكن بديل العشوائيات " روضة العبور الجديدة " بالحى 14، والذى يضم ٩٦ عمارة بها ٣٣٦٠ وحدة سكنية، و ٩٦ وحدة إدارية، و ٩٦ محلاً تجارياً، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى، ومول تجارى، ومركز طبى، وحضانة.

وفي جولته، شدد رئيس جهاز العبور الجديدة، على سرعة الاستفادة من المحال التجارية التي تم الانتهاء من تنفيذها لتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة، وسرعة إنهاء جميع الأعمال المتبقية في العمارات من تشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام، وأعمال الزراعة والإنارة لاكتمال المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، منطقة سكن مصر، والتى تضم ١٣٠ عمارة بإجمالى ٣١٢٠ وحدة، للوقوف على مستوى أعمال الزراعة والنظافة والصيانة بالمنطقة، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضارى بالمدينة.

ووجه الدكتور أحمد إسماعيل، بضرورة رفع كفاءة المسطحات الخضراء، والمتابعة الدورية لأعمال الصيانة، وتطوير الزراعات والاهتمام بالنظافة، ومراعاه المظهر الحضارى فى توزيع مكونات أعمال الزراعة، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.



