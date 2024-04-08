عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية والطرق بالمناطق المضافة للمدينة

صدى البلد

تابع الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، سير العمل بالمشروعات السكنية والطرق والمرافق بالمناطق المضافة للمدينة، وذلك من خلال عدة جولات تفقدية.

وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، ومسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين – نموذج الإسكان الأخضر "، والتي تضم ١٨٠ عمارة بها ٣٩٢٤ وحدة سكنية بالحى الـ١٣، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات القومية.

وفي ذات السياق ذاته، عقد رئيس جهاز العبور الجديدة، اجتماعاً مع الشركات المنفذة للتأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، والاستفادة القصوى من المشروع.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع، كما شدد على ضرورة اتباع التعليمات الإنشائية المتفق عليها حتى يحقق المشروع أهدافه البيئية المرجوة منه، حيث يُعد المشروع أحد المشاريع التي تحقق الاستدامة.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق بالمدينة، حيث تم المرور على طريق R3 بطول 5.8كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما تفقد رئيس جهاز العبور الجديدة، أعمال تنفيذ الحل العاجل للمياه لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق، وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠) بمنطقة الأمل، تمهيداً لتسليم قطع الأراضى بها قريباً.

وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، مشروع سكن بديل العشوائيات " روضة العبور الجديدة " بالحى 14، والذى يضم ٩٦ عمارة بها ٣٣٦٠ وحدة سكنية، و ٩٦ وحدة إدارية، و ٩٦ محلاً تجارياً، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى، ومول تجارى، ومركز طبى، وحضانة.

وفي جولته، شدد رئيس جهاز العبور الجديدة، على سرعة الاستفادة من المحال التجارية التي تم الانتهاء من تنفيذها لتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة، وسرعة إنهاء جميع الأعمال المتبقية في العمارات من تشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام، وأعمال الزراعة والإنارة لاكتمال المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، منطقة سكن مصر، والتى تضم ١٣٠ عمارة بإجمالى ٣١٢٠ وحدة، للوقوف على مستوى أعمال الزراعة والنظافة والصيانة بالمنطقة، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضارى بالمدينة.

ووجه الدكتور أحمد إسماعيل، بضرورة رفع كفاءة المسطحات الخضراء، والمتابعة الدورية لأعمال الصيانة، وتطوير الزراعات والاهتمام بالنظافة، ومراعاه المظهر الحضارى فى توزيع مكونات أعمال الزراعة، لتصبح متنفسا طبيعيا  للمواطنين.


 

الإسكان الأخضر العبور الجديدة الطريق الدائرى المبادرة الرئاسية المسطحات الخضراء المشروعات السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

حفظ الله مصر بكم.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبدأ بعد العيد بجميع المدارس|ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية للترم الثاني 2024

ضبط 14551 مخالفة متنوعة في الحملات على الطرق خلال 24 ساعة

تكبيرات عيد الفطر.. أفضل صيغة والمأثور عن النبي فيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

من أول استخدام.. ماسك العيد لتفتيح ونضارة البشرة

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ