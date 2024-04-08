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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تطلق مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"

مسابقة الحلول الابتكارية
مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"

أعلنت جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انطلاق مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة" والتي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة.


وتأتى المسابقة انطلاقا من حرص جامعة بنها على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد.


وتهدف المسابقة الى اختيار أفضل فكرة ذات نتائج تطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقدم جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري لكل محور من المسابقة تقدم للفكرة الفائزة بإجمالي (50 ألف جنيه مصري) وذلك في عدد 10 تحديات ، وتستمر المسابقة لمدة 4 أسابيع من تاريخ الإعلان، وعلى من يرغب بالمشاركة ملئ نموذج الاستمارة التالي: https://forms.gle/znh1Ju8DpdU2sWW5A
التحديات المطروحة للمسابقة هى :
- مشاكل تلوث الهواء ومستوى جودته.
- تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والانتاج الزراعي.
- تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
- منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.
- تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وايجاد حلول تكنولوجية لها.
- التحول للمدن الخضراء المستدامة والتصاميم الصديقة للبيئة.
- حلول مقترحة للتعامل مع الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الجو وتحجيمها.
- حلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية.
- مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

959366da-168a-4b42-addf-daa361ac741e
959366da-168a-4b42-addf-daa361ac741e
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