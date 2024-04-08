ارتفاع أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين، في البنوك المصرية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين (18 - 20) قرشًا شراء وبيع في البنوك المصرية.



في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.48 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية، ارتفعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ما بين (35 - 40) قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.



وفي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 51.41 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 51.41 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة.. استقر سعر "اليورو" في البنك التجاري الدولي، حيث سجل 51.41 جنيه للشراء و51.62 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية 51.45 جنيه للشراء و51.62 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ما بين (25 - 40) قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.



في البنك الأهلي.. سجل الإسترليني 59.92 جنيه للشراء و60.16 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.92 جنيه للشراء و60.16 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.92 جنيه للشراء و60.16 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني 60.00 جنيه للشراء و60.19 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الريال السعودى في البنك الأهلي 12.65 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي سجل 12.94 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.. بينما سجل الدينار الكويتي 153.87 جنيه للشراء و154.78 جنيه للبيع.