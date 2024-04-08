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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سليم ينتهى من تصوير 4 أغنيات مع فادي حداد

صدى البلد

انتهى الفنان المصري أحمد سليم من تصوير 4 أعمال غنائية باللهجة المصرية، واستغرق تصوير الكليبات حوالي شهر في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وانتهى تصوير الكليب الرابع قبل ساعات، واستغرق تصويره مدة يومين بين عدة مناطق لبنانية، وقدم المخرج فادي حداد أفكار جديدة ومختلفة تتناسب مع مواضيع الأغاني التي صُورت.

يُقدم أحمد سليم في أغنياته التي صُورت في لبنان أنماط موسيقية منوعة، وتحمل الأغاني عناوين "هنغير جو" و "شوية دلع" و "يا نجوم الليل" و "قلبي دايب".

من جهة ثانية، من المُقرر أن تصدر خلال الأسابيع القادمة أغنية جديدة لـ أحمد سليم بعنوان "فنان"، وتصدر على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

يحمل فيديو كليب أغنية "فنان" توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، والأغنية باللهجة المصرية ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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