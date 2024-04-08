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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن حرمان منطقة عبد القادر 1 بدمياط من الصرف الصحي ..صور

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن وجود منطقة بمحافظة دمياط بإسم عبد القادر ١ تابعة للوحدة المحلية بالسنانية مخصص لها قطعة أرض لعمل محطة صرف صحي منذ عام ٢٠٠٩ ولكنها لم يتم إقامتها حتي الان ، مؤكدة أن هذه المنطقة تعانى حتى الان من عدم وجود خدمة الصرف الصحي.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن هذه المنطقة يوجد بها حوالي ٤ الاف أسرة وبمتوسط ٤ أفراد فى الأسرة ،أى حوالي١٦٠٠٠ نسمة يصرفون علي الأراضي الزراعية ويقوموا بعمل طرنشات لها ونزحها كل فترة بالعربات.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب الإحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالبحث فى أمر هذه المنطقة ، والتى تعتبر محرومة من أهم الخدمات وهى خدمة الصرف الصحي.

واختتمت : أطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة إستفادة هذه المنطقة من مبادرة حياة كريمة ، خاصة وأنها لم تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة أو خط التنظيم أو داخل الحيز العمرانى.

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النائبة إيفلين متى طلب احاطة وزير الإسكان دمياط عبد القادر ١ محطة صرف صحي

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