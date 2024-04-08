محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه اليوم توقيع بروتوكول التعاون بين اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والمهندس وائل رزق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد وذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر والبناء بين محافظة القليوبية والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.



ويهدف بروتوكول تعاون لتوفير أماكن انتظار السيارات الملاكي والنقل والسيارات الصهريجية الفارغة وسيارات نقل العاملين التابعة للشركات الكائنة بالمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بمقابل انتفاع وذلك في الأرض التي خصصتها المحافظة بمساحة 14885م2 على أن تقوم المنطقة الجغرافية بجميع الأعمال الإنشائية اللازمة لإنشاء ساحة الانتظار بصورة حضارية.



وأكد "الهجان" أن هذه المشروعات تأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الدولة.