مواجهات مثيرة في دوري الأبطال غدا.. قمة أوروبية بين السيتي وريال مدريد

ينتظر عشاق كرة القدم بشغف عودة منافسات دوري أبطال أوروبا، البطولة الأبرز والأقوى بين الأندية على مستوى العالم، حيث تستأنف البطولة من جديد غداً بمواجهتين قويتين.

تتجدد المواجهة الكلاسيكية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في المباراة الأولى، حيث يسعى الفريق الملكي بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي للثأر من مانشستر سيتي بطل النسخة السابقة من البطولة.

يتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني ويطمح في تحقيق الفوز في هذه المواجهة.

وفي المباراة الثانية، فإن أرسنال يواجه بايرن ميونخ الألماني، ويعود الجانرز لربع نهائي دوري الأبطال بعد غياب طويل.

يدخل أرسنال المباراة وهو يحتل صدارة الدوري الإنجليزي ويطمح في تحقيق الفوز، بينما يسعى بايرن ميونخ للفوز والتأهل لنصف النهائي.

تعتبر هذه المباريات فرصة لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار والتقدم في أبرز البطولات الأوروبية، ومن المتوقع أن تكون المواجهتان مثيرتين ومليئتين بالحماس والتنافس.