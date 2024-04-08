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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1000 حالة في 6 تخصصات ببني سويف

صدى البلد


تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"   
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" السبت والأحد 6 و7 أبريل الجاري" بقرية براوة مركز إهناسيا ، مكونة من 8عيادات في 6تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1044 وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 163،معمل طفيليات 36،حالات الأشعة العادية 12، استصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 58 حالة، تحويل 2حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

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وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

من  جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتورياسر خيرى الشرقاوى منسق القوافل ، الدكتورمحمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي ، الأستاذ طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري ، الأستاذ عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل ، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات

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