هل المطر من علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ أكثر دلالاتها ظهرت اليوم

هل المطر من علامات ليلة القدر ؟ سؤال يطرحه الكثير من المواطنون على محرك البحث العالمي جوجل بعد سقوط الأمطار على معظم انحاء البلاد.

هل المطر من علامات ليلة القدر ؟ جعل الكثير من المسلمين يتساءلون هل المطر من علامات ليلة القدر؟، آملين ان تكون ليلة القدر لعل تصيبنا نفحة من نفحات ليلة القدر لا نشقى بعدها أبدًا، ونسأل الله أن يبلغنا إياها وان يعفو عنا ويجعلنا من عتقاء النار .

هل المطر من علامات ليلة القدر ؟

لم يذكر الفقهاء أن علامة سقوط الأمطار من علامات ليلة القدر، ولكن يستحب عند سقوط الأمطار الدعاء لله سبحانه وتعالى، لما و رود عن عائشة رضي الله عنها قالت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى المطر، فكان يقول: اللهم صَيِّبًا نافعًا، رواه البخاري.

دعاء ليلة القدر

قال الرسول عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، فقال : قولي” اللّهم إنك عفو كريم تحبّ العفو فاعفُ عنا”.

هل المطر من علامات ليلة القدر ؟

أخبرنا الشرع الشريف ببعض العلامات التي تميز تلك الليلة فهناك علامات في ليلتها، وعلامة بعد انقضائها، و روى أبو سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري، فقلت: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر ؟ فقال: نعم، اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان، فلما كان صبيحة عشرين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا، فقال من كان خرج فليرجع، فإني أريت الليلة فأنسيتها، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، في وتر قال أبو سعيد: وما نرى في السماء قزعة، فلما كان الليل، إذا سحاب مثل الجبال فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وسقفه يومئذ، من جريد النخل، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، حتى رأيت الطين في أنف النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله: في ماء وطين دليل على أن المطر من علاماتها، وقد يحدث وقد لا يحدث، لكن إذا حدث فإنها أرجى أن تكون ليلة نزول المطر.

وقال أبو سعيد: وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، ولا يظهر في السماء شيء ينبئ بأن السماء ستمطر، وظهرت قزعة، وهي قطع من السحاب رقيقة، فنزل المطر، وصلى المسلمون، وتحققت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بأن سجد في ماء وطين، وظهر أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، وهي طرف أنفه، وكان ذلك صبيحة عشرين، وهي ليلة الحادي والعشرين، كما في رواية الصحيحين.

علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

علامات ليلة القدر 2024 الصحيحة

طلوع الشمس دون شعاع: في صباح اليوم التالي كما ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه:(وآيةُ ذلك أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحَتِها مِثلَ الطَّسْتِ، لا شُعاعَ لها، حتى تَرتفِعَ).

اعتدال الجو فيها: حيث لا يوصف بالحرارة أو البرودة، وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله:” (ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتَها ضَعيفةً حمْراءَ)

النقاء والصفاء: الذي يميز تلك الليلة حيث روي في أثر غريب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “أمارَةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلِجَةٌ كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنةٌ ساجيةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ ولا يحِلُّ لكوكبٍ يُرمى به فيها حتى تُصبِحَ، وإن أمارتَها أنَّ الشمسَ صبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس لها شُعاعٌ مثلَ القمرِ ليلةَ البدرِ ولا يحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معَها يومَئذ”.

نزول الملائكة أفواجاً: فقد قال تعالى:” تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ)، ورُوِي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (وإن الملائكةَ تلك الليلةَ أَكْثَرُ في الأرضِ من عَدَدِ الحَصَى”

عندما تشرق الشمس صباحًا في ليلة القدر لا توجد أشعة والسماء صافية.

الرياح ستكون معتدلة لا توجد عواصف في ليلة القدر.

قوة النور والإضاءة في ليلة القدر تفوق أي ليلة أخرى.

يكن السلام والسكون في قلبك.

يقترب المسلمون من العبادة والطاعة في هذه الليلة، ويشعرون بالطمأنينة في القلب.

قد يرى البعض ليلة القدر في أحلامهم.

علامات ليلة القدر غير الصحيحة

هناك بعض العلامات المتداولة بين النّاس يعتبرها البعض منهم على أنّها دليل على أنّ اللّيلة التي تظهر بها تلك العلامات هي ليلة القدر، ومن تلك العلامات غير الصّحيحة فيما يلي:

عدم نباح الكلاب في إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان.

سماع صياح الدّيك بكثرة.

تكون الأنوار ساطعة في كلّ مكان حتّى في الظّلمة.