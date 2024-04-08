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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتعاون مع مصر.. فرنسا تعلن إجلاء 17 شخصا من غزة

فرنسا
فرنسا

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، عن نجاحه بالتعاون مع مصر في إجلاء 17 شخصا من غزة هم أقارب لفرنسيين أو "يعملون معنا"؛ حسبما أفادت شبكة "العربية".

وفي وقت سابق، أدان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط سبعة أشخاص يعملون في مؤسسة وورلد سنترال كيتشن الخيرية التابعة للطاهي الشهير خوسيه أندريس في غزة.

وقال سيجورنيه في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "حماية العاملين في المجال الإنساني ضرورة أخلاقية وقانونية يجب على الجميع الالتزام بها.. لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه المأساة".

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