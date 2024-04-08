انقطاع الإنترنت على نطاق واسع في إيران

نقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر، اليوم الإثنين، أنباء عن انقطاعات واسعة النطاق في خدمة الإنترنت في إيران.

وغادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سلطنة عمان متوجهًا إلى العاصمة السورية دمشق في إطار جولة إقليمية، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في هجوم اتهمت فيه إيران إسرائيل.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن "مصادر متابعة" أن تداعيات الهجوم على القنصلية ستشكل "محوراً أساسياً" في مباحثات عبد اللهيان مع نظيره السوري فيصل المقداد، إضافة إلى العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة.