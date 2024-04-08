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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أوكرانيا حاولت ضرب محطة زابوريجيا النووية مرة أخرى بمسيرة

زابوريجيا النووية
زابوريجيا النووية

أعلنت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، اليوم الاثنين، أن طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت فوق سطح المفاعل رقم. 6.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت إدارة المحطة إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار "كاميكازي" فوق المحطة؛ مشيرة  إلى أن الطائرة سقطت على سطح الوحدة 6، أسفل صورة للمفاعل رقم. 6.

وأضافت أنه تم إغلاق المفاعل رقم 6 حاليا.

وقالت روسيا إن أوكرانيا ضربت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية ثلاث مرات يوم الأحد وطالبت الغرب بالرد، على الرغم من أن كييف قالت إنها لا علاقة لها بالهجمات.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في عام 2022 بعد وقت قصير من حربها الشاملة لأوكرانيا. واتهمت كل من موسكو وكييف بعضهما البعض مرارا وتكرارا بالمخاطرة بحادث نووي من خلال مهاجمة المحطة.

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