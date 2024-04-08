بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 40ر8 نقاط، ليبلغ مستوى 13ر7187 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 %، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر110 ملايين سهم، عبر 15571 صفقة نقدية، بقيمة 3ر43 مليون دينار كويتي (نحو 8ر140 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 42ر9 نقاط، ليبلغ مستوى 30ر5960 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 %، من خلال تداول 5ر33 مليون سهم، عبر 2489 صفقة نقدية، بقيمة 3ر4 ملايين دينار (نحو 9ر13 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 52ر13 نقطة ليبلغ مستوى 43ر7859 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 % من خلال تداول 2ر77 مليون سهم عبر 13082 صفقة بقيمة 39 مليون دينار (نحو 8ر126 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 87ر32 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5885 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 56ر0 % من خلال تداول 8ر29 مليون سهم عبر 1992 صفقة نقدية بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار).