رئيس وزراء إسرائيل الأسبق عن هجوم دمشق: انتهى عصر الحصانة الإيرانية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت،إنه على إسرائيل أن تتحرك بشكل حاسم ضد إيران وأن تقنع الدول الأخرى بالتصرف بطريقة مماثلة.

وأضاف بينيت في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” البريطانية: "لقد انتهى عصر الحصانة الإيرانية، وليس من المنطقي الاستمرار في القتال بأذرع الأخطبوط والسماح لإيران بالهرب، لقد كانت إيران في حرب واسعة النطاق ضد إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى قبل ذلك، معركة من جانب واحد لأنهم يضربوننا بأذرعهم ونحن لا نرد".

وأشار بينيت إلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال "يجب أن تتم خطوة من هذا النوع من الاغتيالات باستمرار لأنه اتضح أن القيادة الإيرانية متساهلة للغاية ولا تريد أن تدفع الثمن بنفسها، إنهم يحبون استغلال حياة الآخرين، لكنهم أكثر ترددًا عندما يتعلق بحياتهم الخاصة".

وعندما سئل عن العملية الإسرائيلية في رفح، أجاب أنه "في هذه المرحلة هناك خياران: الأول هو حصار حماس، وإجبار سكان رفح على المغادرة أو الدخول إلى هناك".

وتابع "القرارات في حكومة الحرب يتم اتخاذها للأسباب الصحيحة، والهدف هو هزيمة حماس ولن نتمكن من إنهاء الحرب عندما تقف حماس على قدميها".