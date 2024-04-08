وليد العطار يكشف كواليس استضافة بطولة كأس عاصمة مصر برعاية فيفا

صرح وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم أن دورة الإمارات لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزى.

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " وبدأ التراجع عن البطولة عقب السؤال عن حجز الفنادق وبدء حجز السفر لذلك تواصلت مع الاتحادات الأخرى ومعرفة الأمر حيث حصل كل اتحاد على الدفعة الأولى فقط وقمنا بإنقاذ الموقف باستضافة البطولة فى مصر بعد اجتماع عبر زوم مع الاتحادات الثلاثة الكرواتي ونيوزلندا و تونس والاتحاد الدولى وقام برعاية البطولة على الفور ".