روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات مجددا بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية

أعلنت السلطات المحلية في زابوريجيا الأوكرانية أن الهجوم الصاروخي الروسي، اليوم الاثنين، أصاب منشأة صناعية في المدينة جنوب البلاد، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل.

ولم يقدم إيفان فيدوروف، الحاكم الإقليمي، أي تفاصيل بشأن نوع المرفق في رسالته على تيليجرام.

ويوم الجمعة الماضي، تعرضت منشأة صناعية مجهولة الهوية في المدينة لضربة صاروخية روسية ألحقت أيضا أضرارا بالمباني السكنية وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. لم يكن من الواضح ما إذا كان إضراب يوم الاثنين يستهدف نفس الموقع.

وبشكل منفصل، اتهم المسؤولون الروس أوكرانيا بشن ضربات بواسطة طائرة بدون طيار ضد محطة الطاقة النووية، الواقعة جنوب غرب المدينة وتحتلها قوات موسكو.

وقدم المسؤولون الذين تم تعيينهم في موسكو سلسلة من الادعاءات منذ الأسبوع الماضي.

وقالت كييف إنها لا علاقة لها بالحوادث التي وقعت في محطة الطاقة التي أبلغت عنها روسيا ووصفتها بأنها "استفزازات مسلحة".

من جانبها أعلنت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، اليوم الاثنين، أن طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت فوق سطح المفاعل رقم. 6.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت إدارة المحطة إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار "كاميكازي" فوق المحطة؛ مشيرة إلى أن الطائرة سقطت على سطح الوحدة 6، أسفل صورة للمفاعل رقم. 6.

وأضافت أنه تم إغلاق المفاعل رقم 6 حاليا.

وقالت روسيا إن أوكرانيا ضربت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية ثلاث مرات يوم الأحد ، في حادي وصف بأنه"خطير"، وطالبت الغرب بالرد على الرغم من أن كييف قالت إنها لا علاقة لها بالهجمات.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في عام 2022 بعد وقت قصير من حربها الشاملة لأوكرانيا.

واتهمت كل من موسكو وكييف بعضهما البعض مرارا وتكرارا بالمخاطرة بحادث نووي من خلال مهاجمة المحطة.