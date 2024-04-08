وليد العطار: أحمد مجاهد يعمل بشكل منفرد ودوري في الجبلاية لم يرضني

‏‎صرح وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى أدارت الاتحاد المصرى لكرة القدم السابقة لديه قدرات كبيرة فى العمل داخل الجبلاية ويحب العمل منفردا فى قرارته .

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " خلال تلك الفترة لم يكن لدى دور داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم وتهميش دورى وهذا الأمر لم يكن يرضى طموحى ".



وكشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم لم أكن أعلم بقدوم رئيس نادى الزمالك إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لإنهاء أزمة قيد اللاعبين .

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " حاولت إنهاء الأزمة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى ذلك التوقيت ولكن يرد أحد لمدة 4 ساعات ونصف ".

‏‎وأضاف وليد العطار قائلا " قمت بإخراج جميع المرافقين لرئيس نادى الزمالك من المكتب الخاص بى بسبب التصوير".