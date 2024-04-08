عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد العطار: أحمد مجاهد يعمل بشكل منفرد ودوري في الجبلاية لم يرضني

صدى البلد

 

‏‎صرح وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى أدارت الاتحاد المصرى لكرة القدم السابقة لديه قدرات كبيرة فى العمل داخل الجبلاية ويحب العمل منفردا فى قرارته .

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا "  خلال تلك الفترة لم يكن لدى دور داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم وتهميش دورى وهذا الأمر لم يكن يرضى طموحى ".


وكشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم لم أكن أعلم بقدوم رئيس نادى الزمالك إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لإنهاء أزمة قيد اللاعبين .

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " حاولت إنهاء الأزمة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى ذلك التوقيت ولكن يرد أحد لمدة 4 ساعات ونصف ".

‏‎وأضاف وليد العطار  قائلا " قمت بإخراج جميع المرافقين لرئيس نادى الزمالك من المكتب الخاص بى بسبب التصوير".

اون سبورت اف ام الاتحاد المصري لكرة القدم احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وليد العطار اللجنة الثلاثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يدين الاعتداء على الحكم محمد معروف

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

فرض مظلة أمنية محكمة.. تعليمات وزير الداخلية لتأمين احتفالات العيد| فيديو

ترشيحاتنا

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

رئيس الوزراء الفلسطيني لـ مدبولي : نتطلع لإدخال المزيد من المساعدات لغزة

هل رمضان 30 يوما أم 29؟.. البحوث الفلكية يجيب

النيابة العامة تكشف كواليس وتحقيقات حادثة دهس طلاب كلية العلوم

10 تعليمات لتأمين احتفالات العيد.. ماذا حدث فى اجتماع وزير الداخلية بمساعديه؟

مندوب روسيا في الأمم المتحدة: إسرائيل تقوم عمدا بتطهير غزة من الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

اقتراب الساعة .. دلالات كسوف الشمس اليوم | فيديو

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من طقس اليوم على القاهرة والمحافظات

640 جنيها.. تحرك في أسعار الذهب الآن في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ