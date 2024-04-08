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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكسب ⁧‫الزمالك‬⁩ الحقيقي وعنده شخصية الأندية الكبيرة.. ميدو يتغزل في لاعب الفريق

صدى البلد

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق باللاعب محمد شحاتة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

 

وكتب ميدو  مكسب ⁧‫الزمالك‬⁩ الحقيقي هو محمد شحاته ان شاء الله سيكون واحد من أفضل لاعبي وسط الملعب في ⁧‫#مصر‬⁩ خلال السنوات القادمة،بيتصرف في الكورة صح وعنده شخصية الأندية الكبيرة.

 

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمقاولون العرب في دوري NILE، نظرًا لتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.

 

كان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم 19 أبريل الحالي، ضمن الجولة 18 من دوري NILE، ولكن الزمالك سيخوض مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز الغاني يوم 21 من نفس الشهر، لذا تم تأجيل المباراة.

 

كما كان من المخطط أن تُقام مباراة الزمالك مع المقاولون العرب يوم 24 أبريل، ضمن الجولة 19 من الدوري، ولكن الزمالك سيخوض مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز في غانا يوم 28 من الشهر نفسه، وبالتالي تم تأجيل هذه المباراة أيضًا.

 

يذكر أن الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد فوزه على مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع النهائي.

ميدو محمد شحاتة تصريحات ميدو نجم الزمالك محمد شحاتة

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