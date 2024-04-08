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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصير البلاد على المحك| الجيش الأوكراني يعترف بخطورة الوضع.. ويوجه نداء إلى المواطنين

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

اعترف قائد القوات البرية بالجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، بأن مصير البلاد على المحك.

وحث قائد القوات البرية الأوكراني جميع الأوكرانيين القادرين على الخدمة العسكرية الانضمام للجيش لأن الوضع صعب وخطير.

وفي سياق اخر، أعلنت السلطات المحلية في زابوريجيا الأوكرانية أن الهجوم الصاروخي الروسي، اليوم الاثنين، أصاب منشأة صناعية في المدينة جنوب البلاد، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل.

ولم يقدم إيفان فيدوروف، الحاكم الإقليمي، أي تفاصيل بشأن نوع المرفق في رسالته على تيليجرام.

وفي يوم الجمعة الماضي، تعرضت منشأة صناعية مجهولة الهوية في المدينة لضربة صاروخية روسية ألحقت أيضا أضرارا بالمباني السكنية وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. لم يكن من الواضح ما إذا كان إضراب يوم الاثنين يستهدف نفس الموقع.

وبشكل منفصل، اتهم المسؤولون الروس أوكرانيا بشن ضربات بدون طيار ضد محطة الطاقة النووية، الواقعة جنوب غرب المدينة وتحتلها قوات موسكو.

وقالت كييف إنها لا علاقة لها بالحوادث التي وقعت في محطة الطاقة التي أبلغت عنها روسيا ووصفتها بأنها "استفزازات مسلحة".

وذلك فيما أعلنت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، اليوم الاثنين، أن طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت فوق سطح المفاعل رقم. 6.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت إدارة المحطة إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار "كاميكازي" فوق المحطة؛ مشيرة  إلى أن الطائرة سقطت على سطح الوحدة 6، أسفل صورة للمفاعل رقم. 6. وأضافت أنه تم إغلاق المفاعل رقم 6 حاليا.

وقالت روسيا إن أوكرانيا ضربت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية ثلاث مرات يوم الأحد وطالبت الغرب بالرد، على الرغم من أن كييف قالت إنها لا علاقة لها بالهجمات.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في عام 2022 بعد وقت قصير من حربها الشاملة لأوكرانيا. واتهمت كل من موسكو وكييف بعضهما البعض مرارا وتكرارا بالمخاطرة بحادث نووي من خلال مهاجمة المحطة.

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