المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: حازم إمام اتظلم في أزمة فيتوريا

‏‎كشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم ان حازم امام عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم تعرض للظلم فى أزمة عقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى السابق لمنتخب مصر.

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا: " أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية يعمل بشكل جيد وقام بتطوير الرابطة ".

‏‎وأضاف وليد العطار، قائلا "الثنائى البرتغالى كيروش وروى فيتوريا مدربين جيدين للغاية وقدموا لمنتخب مصر الكثير ".

‏‎وتابع وليد العطار قائلا "أنا الوحيد فى الاتحاد اللي كنت بتعامل مع كيروش قبل رحيل حيث رحل عقب انتهاء عقده ولم يوافق على تجديد تعاقده ".