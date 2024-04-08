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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هداف الدوري الفرنسي| مفاجأة عن ابن هالة صدقي.. يلعب في عملاق أوروبا

هالة صدقي
هالة صدقي

فاجأت الفنانة هالة صدقي متابعيها من خلال آخر ظهور لها عبر برنامج بيج تايم بودكاست، بالحديث عن ابنها الذي يلعب في منافسات الدوري الفرنسي.

هالة صدقي: ولادي طاحناهم رياضة

هالة صدقي تحدثت عن أبنائها باستفاضة خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب بقناة إم بي سي، حيث قالت: بالنسبة لي أنا أهم حاجة عندي ابني وبنتي يمارسوا رياضة وأنا طاحناهم رياضة علشان يطلعوا الطاقة اللي جواهم وتشغل تفكيرهم.

وأكملت: بتعامل مع ابني وبنتي زي ما أمي كانت بتعمل معايا، وأنا على دماغهم في كل حاجة، خاصة أن سن المراهقة صعب شوية بس أنا مفتحة عينيا معاهم.

ابني هداف الدوري الفرنسي

وكشفت هالة صدقي أن ابنها يلعب في ناشئين فريق باريس سان جيرمان، وينافس في دوريات الناشئين مع الفريق الباريسي العملاق.

وقالت هالة صدقي إن ابنها يلعب في نادي باريس سان جيرمان، مضيفة: "هو الكابتن بتاع الفرقة، بنتي واخدة أحسن رياضية على مستوى الشرق الأوسط وابني هداف الدوري الفرنسي على مستوى الناشئين هو عمره 14 سنة".

من هو ابن هالة صدقي

ابن هالة صدقي يدعى سامو زكريا، وهو من مواليد من مواليد 2009 ويبلغ من العمر 14 عامًا.

ولم يظهر سامو مع والدته في الإعلام سوى مرة واحدة العام الماضي مع شقيقته التوأم مريم زكريا وذلك من خلال برنامج معكم منى الشاذلي.

يلعب سامو زكريا في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو قائد فريقه في المرحلة السنية التي يلعب لها.

سامو زكريا مولع بالرياضة ومارس أكثر من لعبة قبل أن يقع في عشق كرة القدم التي يكرّس لها أكثر وقته.

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