بسبب قرار تحكيمي| القصة الكاملة لضرب الحكم محمد معروف.. وموقف حاسم من اتحاد الكرة

خلال المباراة التي جمعت بين فريقي نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي في منافسات الكونفدرالية، تعرض الحكم المصري محمد معروف للاعتداء من جانب الفريق الليبي، قبل أن يتدخل أفراد الأمن المغربي ويخرجوه خارج الملعب.

قرار تحكيمي

كان التعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق سائد حتى احتسب الحكم المصري الدولي محمد معروف الوقت الضائع لمدة 10 دقائق.

وبعد ذلك أحرز فريق نهضة بركان هدف الصعود في الدقيقة 97، ولكن تم إلغاؤه، لتستمر المباراة ويحرز الفريق المغربي صاحب الأرض هدف الفوز في الدقيقة 105.

لاعبو أبو سليم الليبي اعترضو على قرار الحكم واتهموا معروف بزيادة الوقت الضائع 5 دقائق إضافية ليصل إلى ربع ساعة ويتمكن الفريق المغربي من إحراز هدف الفوز والصعود.

وخسر فريق أبوسليم الليبى من نهضة بركان بنتيجة 3-2، وودع الفريق الليبى البطولة.

اعتداء غير مبرر

وفي لقطة همجية من لاعبي أبوسليم الليبي توجه اللاعبون نحو الحكم للاعتراض والتجمع حول الحكم والاعتداء عليه في لقطة غير رياضية على الإطلاق.

وحاول الأمن المغربي تطويق الحكم محمد معروف وحمايته من لاعبي فريق أبو سيم ليخرج من الملعب، لكنه لم يسلم من اعتداءات اللاعبين.

وقبل مغادرة الملعب أشهر محمد معروف عدد من البطاقات الحمراء لفريق أبو سليم الليبي.

موقف اتحاد الكرة المصري

من جانبه، أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم المصري.

وطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في الواقعة، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الأفريقي في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب.

وأكد أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقي.