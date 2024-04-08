علم الفلك.. مفتي الجمهورية يفجر مفاجأة عن استطلاع الهلال

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن طريقة استطلاع الهلال، مضيفا ان استطلاع الهلال يجري من 6 أماكن مختلفة، وعلم الفلم يثبت رؤية الهلال لكنه لا ينفيها.



وقال شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي» على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الأحد، إن لدينا 6 لجان على مستوى الجمهورية، وهى في أسوان وتوشكى وسوهاج ومطروح والقطامية بالقاهرة.



وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نفذنا شراكة مع كلية الفضاء في جامعة بني سويف بأن لديهم أجهزة متطورة وعالية الدقة، لافتا الى انه يكون هناك علماء متخصصين من الأزهر والأوقاف وهيئة المساحة المصرية.



وتابع شوقي علام، أن الوقت الأفضل والأولى لإخراج زكاة الفطر يكون في ليلة العيد وقبل صلاة العيد.



وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه ورد في «موطأ الإمام مالك» أن زكاة الفطر تخرج قبل ليلة العيد بثلاثة أيام أو يومين، والضابط في هذه المسألة حاجة الإنسان.



وعن إخراج زكاة عيد الفطر حبوبًا أم أموالًا، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الضابط في هذه المسألة هو حاجة الفقراء والمساكين، لأن التعليل في قول الله تعالى «واغنوهم عن السؤال» بأن نظهر الفرحة، لأن الكل في هذا اليوم يكون مسرورًا بقدوم عيد الفطر المبارك.



وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن إغناء الفقراء والمساكين ليس بشيء محدد، ولكن قد يتحدد الإغناء بالحبوب في بعض الأماكن خاصة الأماكن الريفية، ولذلك نتجه لهذا الاتجاه.