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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس غد مائل للدفء نهارا

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، غدًا/الثلاثاء/، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فقد توقع الخبراء أن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الادارية 25 16
6 اكتوبر 26 17
بنهــــا 25 18 
دمنهور 24 18
وادى النطرون 25 17
كفر الشيخ 24 17
المنصورة 23 17 
الزقازيق 24 17 
شبين الكوم 25 16
طنطا 24 15
دمياط 22 16 
بورسعيد 21 17
الإسماعيلية 25 15
السويس 26 16
العريش 24 15
رفح 23 15
رأس سدر 26 16
نخل 23 09 
كاترين 19 06
الطور 26 18
طابا 23 16
شرم الشيخ 30 19
الاسكندرية 22 17
العلمين 23 16
مطروح 22 16
السلوم 21 14
سيوة 23 13
رأس غارب 28 19
الغردقة 28 18
سفاجا 29 20
مرسى علم 30 21
شلاتين 32 21
حلايب 27 23
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 27 22
الفيوم 26 14
بني سويف 26 13
المنيا 27 13
أسيوط 27 14
سوهاج 28 15
قنا 29 18 
الأقصر 31 19
أسوان 33 19
الوادى الجديد 30 17
أبوسمبل 32 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 37 24
المدينة 33 20 
الرياض 33 21
المنامة 32 25
أبوظبى 33 25
الدوحة 34 26
الكويت 36 24
دمشق 18 09
بيروت 20 15
عمان 18 10
القدس 18 11
غزة 21 16
بغداد 35 18
مسقط 31 26
صنعاء 27 13
الخرطوم 37 23
طرابلس 28 16
تونس 27 15
الجزائر 18 10
الرباط 20 10
نواكشوط 32 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 20 06
إسطنبول 19 10
إسلام آباد 33 18
نيودلهى 38 23 
جاكرتا 34 25
بكين 17 08
كوالالمبور 33 25
طوكيو 17 09
أثينا 24 12
روما 24 13
باريس 16 05
مدريد 16 06
برلين 25 10
لندن 14 06
مونتريال 15 04
موسكو 19 09
نيويورك 18 11
واشنطن 21 10
أديس أبابا 25 14

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