أحمد العوضي: فخور بتقديم مسلسل الاختيار.. وهذه هي رسالة "حق عرب"

أكد الفنان أحمد العوضي، أن شخصية هشام عشماوي كان كاره للوطن والشعب المصري، وكاره للجيش المصري، وعند تقديمي الشخصيته نجحت في تقديمها.

وقال أحمد العوضي، خلال تقديمه برنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه أنا فخور بتقديم مسلسل الإختيار، مؤكدا أنه نجحت في توصيل رسالة بأن هشام عشماوي خائن للوطن ومحارب لجيشه ووطنه.

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن الرسالة الأساسية من مسلسل “حق عرب”، أن المخدرات قادرة على كسر الإنسان، وتجعله مثل خيال المأتة، موجها رسالة للشباب بالابتعاد عن المخدرات لأنها تضعفهم وتجلعهم منكسرين كأنهم ورقة بيضاء"