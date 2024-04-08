اليونان: 70 حريقا في غابات إيلافوس خلال 24 ساعات

اندلع حريق غابات في منطقة إيلافوس في لاريسا بوسط اليونان، حيث تم الإبلاغ عن 70 حريقا في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لهيئة الإطفاء.

وأوضحت السلطات اليونانية أنه في منطقة لاريسا، يكافح 42 من رجال الإطفاء، مدعومين بفريقي دورية راجلة و14 مركبة وطائرة، الحريق، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيمينري اليونانية.

وأضافت أن بين الحرائق التي اندلعت على مستوى البلاد، تم احتواء 57 حريقًا بسرعة، بينما لا يزال 13 حريقًا نشطًا، وتقوم مكاتب التحقيق المحلية ومديرية جرائم الحرق بالتحقيق في الأسباب.

وشددت إدارة الإطفاء اليونانية على أنها "تحث المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات السلطات بصرامة من أجل السلامة".