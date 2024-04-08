روسيا: انهيار جسر في منطقة سمولينسك ووفاة وإصابة 6 أشخاص

ذكرت خدمات الطوارئ الروسية اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 أن جسرا انهار في فيازما بمنطقة سمولينسك الروسية، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة خمسة آخرين، من بينهم طفل.

وتقع مدينة فيازما في غرب روسيا، على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب موسكو ويربط جسر بانينسكي، المبني عبر خطوط السكك الحديدية، وسط المدينة بمنطقتها الصناعية، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وقالت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ الروسية عبر حسابها بمنصة تليجرام، إن ثلاث سيارات وشاحنة كانت على الجسر عندما انهار.

وبحسب ما ورد قُتلت امرأة، وتم نقل خمسة أشخاص آخرين إلى المستشفى، من بينهم فتاة وتسبب الحادث في إتلاف شبكات إمدادات الغاز، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز عن أكثر من 8000 شخص، وفقا للسلطات المحلية.

وأعلنت السلطات الروسية عن خطط لإجراء إصلاحات على سطح طريق الجسر في عام 2018 وخططت لإنفاق حوالي تسعة ملايين روبل (97000 دولار) على هذه المهمة.