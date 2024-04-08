الدنمارك: دعم قطاع الطاقة في أوكرانيا بقيمة 5.8 مليون دولار

أعلنت الدنمارك اليوم الاثنين عن مساعدات بقيمة 5.8 مليون دولار للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال وزير الطاقة الدنماركي لارس أجارد: "يتم استخدام أمن الطاقة وإمداداتها كسلاح ضد أوكرانيا لإرهاق المواطنين الأوكرانيين"، مضيفا "من جانبنا، سنبذل كل ما في وسعنا لجعل أنظمة الطاقة لديهم قوية ومستدامة قدر الإمكان".

وأضاف أجارد خلال زيارته إلى كييف أن الأموال سيتم توجيهها نحو قدرة أوكرانيا على إعادة بناء البنية التحتية المتضررة و"تطوير نظام طاقة أكثر مقاومة لفصول الشتاء القاسية والهجمات الروسية"، بحسب ما أورده موقع كييف إندبندنت.

كما التقى أجارد بنظيره الأوكراني هيرمان هالوشينكو، ووقع الوزيران اتفاقية بشأن شراكة دنماركية أوكرانية في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الغاز الحيوي.

ووفقا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW Kiel)، الذي يتتبع المساعدات الدولية لأوكرانيا، قدمت الدنمارك ما يقرب من 9.5 مليار دولار لأوكرانيا، مما يجعلها ثاني أكبر داعم مالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكثفت روسيا ضرباتها الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وشنت هجمات واسعة النطاق على منشآت الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

ومن بين أهداف موسكو كانت محطة كانيف للطاقة الكهرومائية في تشيركاسي أوبلاست، ومحطة دنيستر للطاقة الكهرومائية في تشيرنيفتسي أوبلاست، ومحطة دنيبرو للطاقة الكهرومائية في زابوريزهيا.

وقالت DTEK، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، في مارس، إن الهجمات الروسية دمرت 80% من قدرة الطاقة الحرارية للشركة.