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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نظير عياد: شيخ الأزهر الطيب وعلي جمعة علماء أفاضل

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدراويش، من علمائنا الأفاضل، وهم الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور جودة المهدي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور علي جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، وكلهم نفضوا الدنيا، وسلكوا الطريق إلى الله، وليس فيهم من يحيد عن الكتاب والسُنّة.

وتابع عياد خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، إن الحديث عن أن التصوف لم يكن موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة غير صحيح، ويكذبه الواقع والأدلة المُتعددة التي تشهد بزيف هذا الإدعاء.

وأكمل عياد، أن التصوف، كاتجاه ومنحى وسلوك هو الإسلام ومقاماته تدور حول المراقبة والتقوى والصبر والخوف من الله وكل هذا منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة، وهو ما ينبأ أن التصوف أصله القران والسنة.

وأوضح أن التصوف وإن كان علما يُدرس إلا أنه في الأصل تجربة روحية خالصة قد ينكشف للسالك فيه إلى الله تبارك وتعالى ما لا ينكشف لغيره.

 

نظير عياد البحوث الإسلامية الدراويش مملكة الدراويش

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