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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد| اعترافات أمين شرطة مفصول في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

تزوير
تزوير

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، التي حملت رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 39 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ “تزوير إقامات عناصر الإخوان”.

نص اعترافات متهم في تحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

وأدلى المتهم رضا فرج، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة بقضية تزوير إقامة عناصر الإخوان، والتي ينفرد بها موقع “صدى البلد”، باعترافات تفصيلية، حيث قرر في التحقيقات بسبق عمله أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، حتى جرى فصله تأديبيا في غضون عام 2010، حيث أشار إلى تمويله إرهابيين بمعلومات واشتراكه في صنع تذاكر مرور مزورة لهم.

وقال المتهم، خلال تحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، إنه كان يعمل في إنهاء الخدمات الحكومية للمواطنين عبر شركة النسور الذهبية للخدمات الحكومية الخاصة بالمتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر، وتعرف في غضون عام 2017 على المتهمة الرابعة في القضية التي طلبت منه أكثر من مرة الاستعلام عن بيانات الحالة الجنائية لبعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية.

وأضاف المتهم في اعترافاته بتحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أنه استعان بأحد أفراد الشرطة العاملين بقسم شرطة الساحل، وتبين لها اتهام هؤلاء الأشخاص في قضايا انضمام إلى الجماعة، وفي غضون أغسطس 2022 طلبت منه المتهمة الاستعلام عن صحة جواز سفر لأحد الأطفال وأرسلت إليه صورته عبر تطبيق الواتساب نظير تقاضيه 2000 جنيه مصري، وأرسل الصورة للمتهم الرابع عشر لإجراء الاستعلام.

وأكمل المتهم في اعترافاته بقضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أنه التقى المتهم الرابع عشر في مقهى بمصر الجديدة واتفقا على إبلاغ المتهمة المذكورة بصحة الجواز مقابل تقاضيه مبلغا ماليا، ونفاذا لذلك أبلغها بصحته وسلمته مبلغ الـ2000 جنيه المتفق عليه، وسلمه المتهم الثالث عشر عن طريق المتهمين الرابع عشر والخامس عشر 4000 جنيه كاتفاقهم.

وأوضح أن المتهمة طلبت منه الاستعلام عن جواز سفر آخر مقابل مبلغ مالي، وأرسلت له صورة، ووقف حينها على تزويرهم صور بيانات تلك الجوازات، وأبلغهم بخطورة السلوك كون المتهمة وسيطة عن أعضاء الجماعة، إلا أن ذلك لم يثنهم عن استكمال إمدادها بتلك الصور وطلبوا منه إبلاغها بصحة جواز السفر، ونفذ ذلك واتفق مع المتهمين على تسجيل مقطع صوتي يدعى فيه عمله بمطار القاهرة وتحققه من صحة جواز السفر.

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