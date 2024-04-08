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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من عاب ابتلى.. روتانا تطرح برومو أغنية أروى

المطربة أروى
المطربة أروى

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو أغنية المطربة أروى، التي تحمل اسم من عاب ابتلى، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرح أغنية من عاب ابتلى لـ أروى، قريبا، خلال موسم عيد الفطر المبارك. 

أغاني المطربة أروى

وفي شهر يونيو 2023، أصدرت أروى أغنيتها الجديدة "انا وقلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وصدرت الأغنية على طريقة الليركس فيديو، كما أصبحت متوفرة على مختلف المنصات الموسيقية من أنغامي، سبوتيفاي، آبل ميوزك وغيرها.

تجسد أروى في هذه الأغنية المناجاة بين العقل والقلب، بين امرأة مجروحة من حبيبها ورغم ذلك تحبه ولا تستطيع أن تنساه، وتعاونت أروى في هذه الأغنية مع محمد سعيد حارب الذي كتب كلماتها، ولحنها أدهم، أما التوزيع الموسيقي فتولاه نور هاشم، وتم التسجيل والمكساج في أستوديوهات الفنان فايز السعيد في دبي.

أغنية "أنا وقلبي" هي بداية سلسلة من المفاجآت الفنية التي تستعد أروى لإصدارها بشكل متتالي في الفترة المقبلة مع عدد من الأعمال الموسيقية الجاهزة .

يقول مطلع الأغنية: مابيه أنا وقلبي يبيه .. ‏‎وجاي يساومني عليه .. ‏‎يبيني بالغصب اشتريه .. ‏‎وابيع شخصيتي فهواه".

شوف التعب في نظرتي .. ‏‎في دمعتي في نبرتي .. ‏‎في شكوتي في صرختي .. ‏‎والصوت ما جاله صداه".

صيف أروى سيكون ناشطاً أيضاً بالحفلات إلى جانب الإصدارات الموسيقية، فهي على موعد مع عدد كبير من الحفلات والجلسات الفنية، ستعلن عنها على التوالي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اروى المطربه اروي أغاني المطربة أروى من عاب ابتلى أغنية من عاب ابتلى

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