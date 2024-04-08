سعاد صالح: حديث زواج الرسول من السيدة عائشة وهي صغيرة غير صحيح..فيديو

قالت الداعية سعاد صالح ، إن اهتمام الدعاة هذة الفترة بفتاوى متعلقة بالمرأه والزواج العرفي وزواج القصرات وغيرها تاتي بناء عن اسئلة الجمهور ، وهو امر واجب على أهل الذكر .

واكدت سعاد صالح ، خلال لقائها لبرنامج " اسرار " مع الاعلامية اميرة بدر على فضائية " النهار " ، أنها ضد زواج القاصرات ، لافتة الي أن هذه الفتاوي التي تبيح زواج القصرات نابعة من تيارات من خارج مصر ، وهي تيارات سلفية .

واكملت "صالح " ، حديث زواج الرسول من السيدة عائشة غير صحيح ، موضحة أن شروط الزواج في الاسلام تشترط ان يكون كلا الطرفين اهل للزواج .

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