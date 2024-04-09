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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدرديري: غياب تام لجمهور الأهلي اليوم أمام إنبي

صدى البلد

سخر الناقد الرياضي عمرو الدرديري من عدد جماهير الاهلي في مواجهة إنبي في الدوري الممتاز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و نشر صور من الملعب و علق كاتبا : غياب تام لجمهور الاهلي اليوم امام إنبي.

فيما علق علي صورة اخري لجماهير الاهلي نشرتها إحدى الصفحات بعنوان الجمهور يزلزل الاستاد كاتبا: يا جماعه انا لقيت دة .

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وإنبي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، ف شوط متوسط الأداء، بالمباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

 

وسجل كهربا الهدف الاول للنادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر ليسددها رأسية في مرمى إنبي.

 

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمباراة إنبي التي تقام في العاشرة من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

الدرديري الأهلى جماهير الأهلي فوز الاهلي و انبي

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