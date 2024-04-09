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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمميزات ممتازة وسعر على قد الإيد.. أوبو تستعد لإطلاق Oppo A3 Pro

هاتف أوبو Oppo A3
هاتف أوبو Oppo A3 Pro

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتفها الشبابي ذو الميزانية المتوسطة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد الهاتف إطلاقًا يوم 12 أبريل المقبل، وسيحصل على عدد من المواصفات الكبيرة. 

 

وسيأتي هاتف أوبو Oppo A3 Pro بشاشة منحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED ، قياس 6.7 بوصة، مع جودة عرض +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 

 

وسيحتوي هاتف أوبو Oppo A3 Pro على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع نظام التشغيل  Android 14. 

 

وسيعمل هاتف أوبو Oppo A3 Pro بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 7050 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت. 

 

وسيحصل هاتف أوبو Oppo A3 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، مع تصنيف IP69 المقاوم للمياه والغبار، مع عدد من الألوان الزاهية. 

   

 

 

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