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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات موسعة في التعدي على إعلامي قناة الحدث بـ الجيزة

متهم
متهم

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة التعدي على مقدم برامج في الجيزة بعد خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي في أكتوبر، حيث تبين وجود خلافات بينه وبين نجل عمه بسبب خلافات مالية بينهما.

تفاصيل التعدي على إعلامي بقناة الحدث في الجيزة

حيث طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات واستمعت لأقوال المجني عليه في الواقعة كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

تبلغ لقسم ثالث أكتوبر بأمن الجيزة من (مقدم برنامج بقناة الحدث اليوم وتاجر سيارات سن 39 مقيم بدائرة قسم الأهرام ) أنه حال قيادته سيارته الملاكي وخروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي لطريق الواحات دائرة القسم قام كل من : 1- نجل عم الـمُبلغ / بدون عمل 26 سنه مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة وصديقي الأول : 2- سائق 28 سنه و ممرض أسنان 21 سنه مقيمان دار السلام بالقاهرة بإستيقافه وإفتعلوا معه مشاجرة وقام الأول بالتعدي عليه بالضرب بالأيدى وإستولوا على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول .

وعلل ذلك لخلافات مالية بينه والأول ( قيام المبلغ ببيع سيارة ملاكي للأول بمبلغ 350 ألف جنيه منذ 3 شهور وعقب إكتشاف الأول بأن السيارة بها أعطال ولكونها مجمعة نصفين وطلب إسترداد مبلغ 50 ألف جنيه من الـمُبلغ إلا أنه رفض ) .

بإستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي ملك الأول والمستخدمة فـي الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشد الأول عن ( السيارة ، الهاتف المحمول ) المستولى عليهما. 

الجيزة النيابة العامة خلافات مالية تاجر سيارات بيع سيارة

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تحقيقات موسعة في التعدي على إعلامي قناة الحدث بـ الجيزة


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