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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل رحيل الحلقة 14.. ياسمين صبري تعلم قاتل والدها

مسلسل رحيل
مسلسل رحيل

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الرابعة عشر من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري. 

وخلال الحلقة الرابعة عشر من مسلسل رحيل، تحاول رحيل (ياسمين صبري) إقناع صلاح (محمد الكيلاني) بالتخلي عن فكرة قتل حمزة (محمد مهران) وشقيقه بدر (أحمد صلاح حسني)، وتخبره أنها سوف تعيد له حق أخته وحقها. 

وتحاول رحيل أن تقنع صلاح بأن يستمتع بحياته مع زوجته وينساها، بينما يحاول بدر إقناع رحيل بالزواج منه، فتشترط عليه أن تسترد معرض والدها وتعلم قاتل والدها. 

وتختتم أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل رحيل، بأن بدر يخبر رحيل أن سيد الفار هو قاتل والدها، بينما يقوم الفار بسرقة معرض بدر شديد الإتربي. 

 

بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عددا من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين، وتصدرت التريند بسبب إطلالتها وأظافرها التى لفتت نظر متابعيها. 

 

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

 

أحداث مسلسل رحيل 

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

 

أعمال ياسمين صبري

وكانت أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

 

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