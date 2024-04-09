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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط تشارك في مسابقه لدعم مجالات ريادة الأعمال

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


التقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع  حسام شبكة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط،  حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز مشاركة المحافظة بمسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة فى دورتها الثالثة START UP POWER

حيث استمعت " المحافظ " الى شرح تفصيلى من رئيس الفرع عن المسابقة التى تهدف إلى دعم مجالات ريادة الأعمال ومساعدة أصحاب الأفكار على بدء مشروعاتهم فى كافة المجالات ، وذلك من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال، هذا إلى جانب احتضان المحافظة لكافة المشروعات المبادرة خاصةً المشروعات التى تدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعى وسيتم تخصيص جوائز مالية لافكار المشروعات الفائزة والمتميزة بقيم تصل إلى ١٢ مليون جنيه..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على أهمية تلك المسابقات التى تساهم فى دعم خطة المحافظة لتشجيع الشباب على الابتكار ومساعدتهم فى بدء مشروعاتهم و محاربة البطالة ، حيث دعت أبناء المحافظة على المشاركة بأفكارهم بالمسابقة

وفيما يلى بيان بشروط المسابقة التى تم فتح باب التقديم بها على الموقع التالى 
https://www.facebook.com/share/r/8Zig3q2yPUchcDdy/?mibextid=qi2Omg

دمياط الاقتصاد الاخضر الدكتورة منال الذكاء الاصطناعي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغير

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