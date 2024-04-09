ببطارية جبارة.. سامسونج تطلق Galaxy M15 في أول سوق عالمي.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة سامسونج هاتفها المميز للشباب Galaxy M15 في أول سوق عالمي له في الهند، وذلك بعد أسبوعين من الكشف عنه، حيث من المقرر أن ينطق الهاتف خلال الفترة المقبلة إلى معظم الأسواق العالمية.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy M15 بسعر مناسب للشباب مع مواصفات قوية أبرزها بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M15 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض +FHD، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، والأخضر الفاتح والأسود.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M15 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل،مع كاميرا فائقة الاتساع 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. بحسب GSMArena.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M15 بمعالج من نوع +Dimensity 6100 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع نظام التشغيل أندرويد 14.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M15 على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy M15 في الأسواق العالمية من حوالي 162 دولارًا للإصدار 4/128 جيجابايت، و178 دولارًا للإصدار 6/128 جيجابايت.