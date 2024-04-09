يحيى الفخراني: ردود الفعل على عتبات البهجة مقبولة للغاية

أعرب النجم يحيى الفخراني في نهاية موسم رمضان عن سعادته بردود الفعل عن مسلسله عتبات البهجة .

وقال يحيى الفخراني في تصريح خاص لصدى البلد:" ردود الفعل مقبولة للغاية خاصة وانني أعود بعد فترة غياب ، وراض تماما عن ما قدمته في هذا العمل".

أضاف : "العمل يركز على كل ما يهم الشباب، مثل مخاطر الإنترنت.. هناك أشياء لم أكن أعرفها عن هذا المجال وعرفتها بسبب المسلسل، وكل هذه الأمور ستجذب الشباب لمشاهدة العمل، خاصة أن الجديد هو ظهوري بشخصية بلوجر.

تابع : "والمسلسل يناقش قضية تبعات الاستخدام غير الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعى، ويتطرق لأمور حديثة أعتقد أن هناك العديد من الشباب وفئات أخرى لا يعرفونها، وهذا سيجذبهم لمشاهدة العمل.

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)، جومانا مراد (نعناعة)، صلاح عبدالله، سما إبراهيم ، خالد شباط

وفاء صادق، مصطفى عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، علاء زينهم، علاء مرسي، بسنت أحمد أبو باشا، محسن منصور، حازم إيهاب، مراد فكري، صادق بوسي الشامي، محمود فايز، ليلى عز العرب ،هشام إسماعيل.



ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.