يحيى الفخراني عن المسلسلات القصيرة: مميزة وتبتعد عن المط والتطويل

تحدث النجم يحيى الفخراني ،عن مسلسله عتبات البهجة وعن المسلسلات القصيرة التي عرضت وعن مجدي أبو عميرة .

وقال :" المخرج مجدي أبوعميرة رجل مخلص في عمله للغاية، ومناسب للغاية للعمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

وتابع :" المسلسلات ال15 حلقة مميزة وتبتعد عن المط والتطويل في كثير من الأحيان وهذا ما يميزها عن المسلسلات 30 حلقة التي لا تكون أحداثها سريعة أحيانا .

وأضاف :" المسلسلات 15 حلقة تعطي الفرصة لتنوع الموضوعات ويعمل بها العديد من الفنانين وتتيح لهم الفرصة.

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)، جومانا مراد (نعناعة)، صلاح عبدالله، سما إبراهيم ، خالد شباط

وفاء صادق، مصطفى عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، علاء زينهم، علاء مرسي، بسنت أحمد أبو باشا، محسن منصور، حازم إيهاب، مراد فكري، صادق بوسي الشامي، محمود فايز، ليلى عز العرب ،هشام إسماعيل.



ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.