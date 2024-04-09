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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأسترالي: لا توجد خطط لتوسيع الأعضاء الأساسيين في AUKUS

رئيس الوزراء الأسترالي
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لتوسيع اتفاقية AUKUS الأمنية إلى ما هو أبعد من بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، لكنه أضاف أن اليابان مرشحة جيدة للتعاون في المرحلة الثانية من اتفاقية AUKUS.
وقال ألبانيز خلال مؤتمر صحفي في كانبيرا: 'ما هو مقترح هو النظر إلى 'الركيزة الثانية' من AUKUS والنظر في مشروع تلو الآخر، وما إذا كانت هناك مشاركة واليابان هي المرشح الطبيعي لذلك'.

'ما لم يتم اقتراحه هو توسيع عضوية AUKUS.'
وتأتي تعليقات ألبانيز بعد أن قالت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا يوم الاثنين إنهم يفكرون في العمل مع اليابان من خلال الاتفاقية الأمنية AUKUS. وقالت بريطانيا إن المحادثات حول التعاون المستقبلي بين شركاء AUKUS ودول أخرى بما في ذلك اليابان من المقرر أن تبدأ هذا العام.
تم تشكيل AUKUS في عام 2021 من قبل الدول الثلاث مع المرحلة الأولى، أو 'الركيزة'، المصممة لتسليم غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا. وتركز الركيزة الثانية على تبادل التكنولوجيا العسكرية والتعاون في مجال الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية.

ومن المتوقع أن تتناول قمة في واشنطن بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأربعاء مشاركة اليابان المحتملة في المستقبل في مشاريع 'القدرات المتقدمة' في AUKUS. وانتقدت الصين الاتفاقية الأمنية قائلة إنها قد تثير سباق تسلح.
وكانت الولايات المتحدة منفتحة على ضم بعض الحلفاء إلى المرحلة الثانية من المعاهدة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يوليو/تموز إن الباب مفتوح أمام نيوزيلندا للمشاركة، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستستكشف فوائد AUKUS.

استراليا الولايات المتحدة أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي

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