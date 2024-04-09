عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المتحدة للرياضة تنجح في توقيع عقد رعاية لمنتخب اليد باحتفالية الفوز بإفريقيا

صدى البلد

أقامت الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والاتحاد المصري لكرة اليد إحتفالية كبري بقلعة صلاح الدين الأيوبي، لتكريم المنتخب الوطني لكرة اليد بمناسبة تتويجة بكأس أمم افريقيا  2024, وكذلك تأهله لأولمبياد باريس 2024.
حضر الاحتفالية الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، ومسئولو اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين والجهاز الفنى ولاعبو المنتخب الوطنى.
ووقع اتحاد اليد عقد رعاية مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضى، على هامش الاحتفالية، وتم توقيع عقد الرعاية بين محمد يحيى لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة، ومحمد الأمين رئيس اتحاد اليد، فى حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

3d51c6cd-fe13-4291-8662-ab63dc660daf
3d51c6cd-fe13-4291-8662-ab63dc660daf
d1567072-cc04-4d03-914c-fdf3de64c744
d1567072-cc04-4d03-914c-fdf3de64c744
9b0411b0-d417-4c0d-925b-0707eee1a69a
9b0411b0-d417-4c0d-925b-0707eee1a69a
9b2b85c5-f997-4d65-8067-27693c97b855
9b2b85c5-f997-4d65-8067-27693c97b855
b49dc3f6-67b3-44b0-b027-d88a76f4f176
b49dc3f6-67b3-44b0-b027-d88a76f4f176
الاتحاد المصري لكرة اليد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الشركة المتحدة للتسويق الرياضي أولمبياد باريس 2024 وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن توثيق عقد كهربا لصالح الزمالك

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

مطلعش ضابط..مسئول الجبلاية خطف انثي وتحسس مناطق عفتها وانهي براءتها..خاص

ترشيحاتنا

خريطة بالمزارات والأماكن الترفيهية.. خروجة أول أيام عيد الفطر المبارك

البنتاجون: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بعودة المحتجزين في غزة

المتحدة للرياضة تنجح في توقيع عقد رعاية لمنتخب اليد باحتفالية الفوز بإفريقيا

الذكاء الاصطناعي في طريقه ليصبح أذكى من البشر.. فما مصيرنا؟

ببطارية جبارة.. سامسونج تطلق Galaxy M15 في أول سوق عالمي.. سعر ومواصفات

تحقيقات موسعة في التعدي على إعلامي قناة الحدث بـ الجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

يحدث الآن .. اعرف تأثير الكسوف الكلي على الحالة النفسية

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ