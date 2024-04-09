المتحدة للرياضة تنجح في توقيع عقد رعاية لمنتخب اليد باحتفالية الفوز بإفريقيا

أقامت الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والاتحاد المصري لكرة اليد إحتفالية كبري بقلعة صلاح الدين الأيوبي، لتكريم المنتخب الوطني لكرة اليد بمناسبة تتويجة بكأس أمم افريقيا 2024, وكذلك تأهله لأولمبياد باريس 2024.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، ومسئولو اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين والجهاز الفنى ولاعبو المنتخب الوطنى.

ووقع اتحاد اليد عقد رعاية مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضى، على هامش الاحتفالية، وتم توقيع عقد الرعاية بين محمد يحيى لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة، ومحمد الأمين رئيس اتحاد اليد، فى حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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